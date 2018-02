Entrateinment di Roberta d’ Esposito, stage per casting per 40 posti , spettacoli e cioccolato. Roberta d’ Esposito, fondatrice dell’associazione Mamme al Centro, che ha avuto rilevanza nazionale ed internazionale, con Antonello Ardovino sta portando avanti una attività di grande successo e di qualità la Entratainment animazione. Serviranno 40 persone per alcuni progetti e ci sarà uno stage , intanto continuano con successi gli spettacoli da quelli di carnevale a quello della Festa del Cioccolato che si terrà in Piazza Cota a Piano di Sorrento . Siamo andati al Centro e abbiamo visto il backstage in anteprima dello stage con i bravissimi Miriana Esposito , Giuseppe D’Aniello coreografa Antonello Arrivino che con Roberta D’Esposito porta avanti Entrateinement Animazione il 22 ci sarà Rebecca De Pasquale del Grande Fratello e Manuela Lettieri

PARTE UN INIZIATIVA SUL TERRITORIO CHE DARA’ LAVORO AD ALMENO 40 GIOVANI DELLA PENISOLA SORRENTINA

Parte un nuova, importante opportunità di formazione e di lavoro per i ragazzi della Penisola Sorrentina. Un iniziativa che porterà molti posti di lavoro ai giovani residenti sul territorio.

Un iniziativa fortemente voluta e promossa dall’Assessore Massimo Coppola

Mamme al Centro da qualche anno ha creato Enteratainment animazione, arte, spettacoli, eventi, weeding e party planner: Un nuovo modo di concepire l’animazione .

L’Agenzia diventata ,in breve tempo, leader nel settore dell’animazione per feste , cerimonie, villaggi turistici e navi da crociera in penisola sorrentina e vanta già diversi villaggi , strutture e alberghi sul territorio della Penisola Sorrentina e nel Cilento.

I Responsabili Roberta d’Esposito e Antonello Ardovino sono sempre alla costante ricerca di animatori polivalenti con conocenza delle lingue e con doti artistiche (canto, danza, recitazione ) capacità sportive e creative da inserire nelle strutture dove l’agenzia opera , soprattutto sul territorio della Penisola Sorrentina.

Si ricercando anche persone con grandi capacità creative ed organizzative da inserire nel settore del wedding e party planner

Sono in programma due Appuntamenti molto importanti nei mesi di Febbraio e Marzo:

Dal 20 al 22 Febbraio uno stage Nazionale presso le Axidie Resort rivolto a chi opera nel settore dell’Animazione turistica già da qualche anno : La ricerca è stata affidata ad una società nazionale di ricerca e formazione del personale ed è concentrata sulle seguenti figure :

-Capoanimatore (esperienza minima di 2 anni

-Coreografa/o -Ballerini/e -Responsabili diurni (esperienza minima di 3 anni, con almeno 1 anno in equipe oltre i 20 elementi)-Responsabili sport/fitness

-Responsabili mini e junior club (esperienza minima di 3 anni, con almeno 1 anno in equipe con almeno 3 collaboratori)-Animatori di contatto -Animatori mini e junior club

Si ricercando anche Ballerine per entrare nel cast degli spettacoli di Manuela Lettieri

Nei giorni del 20,21,22 Febbraio ,insieme allo staff di formatori , saranno presenti ospiti d’eccezione :Rebecca De Pasquale del Grande Fratello , Manuela Lettieri (showgirl di successo ospite e conduttrice di tantissime trasmissioni rai, mediaset ideatrice di Kabaretdance ) ospite a sorpresa direttamente dalla trasmissione di amici

Per coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per accedere allo stage è ancora possibile inoltrare la domanda a : mammealcentro@hotmail.it

Dal 5 al 12 Marzo 2018 presso il bleuvillage parte un corso di base per formare figure altamente qualificate nel mondo dell’animazione e dell’intrattenimento. Una nuova ed emozionante avventura per molti giovani residenti in Penisola.

Un corso, appunto, promosso , ideato e fortemente voluto dall’Assessore Massimo Coppola del Comune di Sorrento ma che ha incontrato il consenso positivo di molti altri comuni della Penisola e che darà formazione e lavoro ad almeno 40 giovani . Patners dell’iniziativa le strutture con le quali l’agenzia collabora sul territorio : Axide Resort, Villa Della Porta, BleuVillage, Sorrento Riding.

Un corso che darà la possibilità a molti di loro di intraprendere la carriera di Mago, artista di bolle, gicoliere , sputafuoco (figure sempre più richieste nelle cerimonie e ben retribuite )

Per molti giovani il corso rappresenterà una concreta opportunità di lavorare divertendosi e interagendo con tante persone.

Un Lavoro ,quello dell’animatore, che richiede necessariamente un adeguata formazione perchè animatore si nasce e si diventa grazie anche ad una formazione con docenti qualificati ,provenienti da diverse Regioni d’Italia e che da anni operano nel settore dell’animazione da villaggio a livello internazionale.

Comuni aderenti all’iniziativa e come fare domanda :

La Enteratainment Animazione darà la possibilità ad ogni comune, aderente all’iniziativa, di inserire 40 ragazzi . Le preiscrizioni possono essere effettuate presso gli uffici degli informagiovani o forum dei Giovani dei Comuni aderenti

I Comuni che hanno aderito all’iniziativa sono il Comune di Sorrento, Sant’Agnello, Vico Equense, Massa Lubrese e Meta

Il Calendario del Corso sarà disponibile sul sito www.mammealcentro.org a partire dal 15 Febbraio

Possono fare domenda anche i ragazzi provenienti da altri comuni su condizione :

Se ci sono posti disponibili non occupati dai ragazzi dei comuni che hanno aderito all’iniziativa

Pagando il prezzo pieno del corso (100 euro )

Scopo del Corso :

Il Corso di base per Animatore Turistico e per feste ed Eventi per bambini, Magia , giocoleria , fuoco e bolle di sapone ha lo scopo di formare operatori altamente qualificati nel campo dell’animazione anche turistica e della spettacolistica (spettacoli di fuco, magia, giocoleria, bolle di sapone ) In grado di intrattenere adulti e bambini nell’ambito dei feste di compleanno, eventi e villaggi turistici

Il corso ha l’obiettivo di formare una figura polivalente dell’intrattenimento attraverso una formazione teorica ( divisa in tre macro aree) e pratica (stage finale in una struttura convenzionata)

Chi è l’animatore e di cosa si occupa e quali sono gli sbocchi lavorativi

L’animatore non è una figura che deve essere vista come opportunità part-time estiva o limitata ai villaggi turistici ma , diversamente, un occasione di lavoro in tutto l’anno.

Un lavoro, quello dell’animatore, coinvolgente , allegro, avventuroso : L’animatore si relazione con tante persone, ha la possibilità di viaggiare , di conoscere nuovi posti, nuove culture, ha la responsabilità di rendere unico e piacevole il soggiorno di tante persone , ha l’opportunità di dispensare allegria e sorrisi…

Per diventare Animatori c’è bisogno sicuramente di ragazzi con propensione al tipo lavoro: spigliati, allegri,solari, divertenti, amanti della musica e nel socializzare , ragazzi, comunque, rispettosi delle regole dell’Agenzia e della struttura ospitante.

Ragazzi che provengono da un adeguata formazione nel settore.

Sono molteplici le strade che si possono aprire in questo campo : Animare una festa, un evento, un villaggio turistico, una ludoteca, un campus, intraprendere la carriera di artista da strada

Normativa: La “legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”, n. 217 del 17 maggio 1983, tratta della figura dell’animatore turistico. L’articolo 11, in particolare, pone tra le attività professionali legate al turismo e non solo anche quella dell’animatore turistico. Il comma 11, per esempio, descrive l’animatore turistico come colui che, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive e culturali.

In sintesi in un momento di crisi come quello attuale dare la possibilità ai giovani di intraprendere un percorso formativo e lavorativo è molto importante .

ARGOMENTI DEL CORSO:

Animazione per feste e cerimonie: animazione di base per feste , Allestimenti , conduzione di una festa, simulazione di una festa a tema, decalogo di un animatore ,baby dance, trucca bimbi, Animazione per Eventi e Cerimonie ,laboratori , simulazione di giochi,Manipolazione di palloncini Spettacolistica : Bolle di sapone start and medium level Magia ,Giocoleria, fuco ,

Animazione per villaggi turistici: Regolamento del Villaggio, il decalogo dell’animatore da Villaggio, tanti modi di essere animatore (Animatore sportivo, fitness, contattista, miniclub, capo-animatore etc ) Animazione diurna : programma diurno di un villaggio , Animazione Miniclub con programmazione ,Animazione serale con elementi di cabaret, giochi per adulti , intrattenimento etc

Conclusione dello stage con un lavoro finale a cui parteciperanno tutti i ragazzi

A chi è rivolto? Ragazzi di età maggiore di anni 18 preferibilmente con conoscenza della lingua Inglese ,Operatori d’Infanzia, Educatori, Pedagogisti,Animatori di Parrocchie e Comunità,Assistenti sociali e a tutti coloro che lavorano nel mondo dell’arte ,spettacolo e animazione , ragazzi che frequentano scuole di musical o di danza e sportivi.

Sede del Corso: da Mamme al Centro Corso Italia 238 Piano di Sorrento

Durata del Corso: 15 ore con 2 giorni di stage finale in una struttura turistica ospitante Orario : 16,30-20,30 Stage : 9.00-23.00 più 3 riunioni generali di preparazione al tirocinio più 50 ore di tirocinio guidato nel mese di Aprile presso le strutture dove i ragazzi andranno a lavorare.

posti disponibili : massimo 40 partecipanti per comune

Alla fine del corso verrà rilasciato un regolare attestato di partecipazione

I ragazzi ritenuti più idonei verranno inseriti nell’animazione per feste, eventi, cerimonie e nei villaggi

turistici gestiti da Entertainment- Mamme al Centro

Quota di partecipazione:

La quota per ogni partecipante equivale ad un rimborso spese di Euro 50,00 e prevede:

· Il corso per animatori di base comprensivo di tecniche, giochi, manipolazione di palloncini, trucca bimbi, baby dance con lezioni frontali teorico-pratiche

· I corsi specialistici con Artisti da strada di:

-Magia

-Giocoleria,clown

-fuoco

-Bolle di sapone Giganti con lezioni frontali teorico pratiche

· lo stage di due giorni per Animatore Turistico e di Villaggi presso una struttura turistica locale convenzionata

· Materiale di Cartoleria

· Materiale didattico

· Materiale specifico per I corsi di magia, fuoco,giocoleria,bolle

· Materiale per face-paint

· palloncini e altro materiale per manipolazione e allestimenti

· Materiale Ludico per miniclub

· Materiale Audio/Video personale

· Materiale di Costumeria e oggettistica

· Materiale e Gadget Vario

· Divisa Entertainment che rimarrà di propietà di ogni partecipante

Attestato di Partecipazione

· kit di base dell’animatore

Al termine del corso verranno selezionati , insieme ai propietari di strutture turistiche , animatori da inserire negli eventi, cerimonie, villaggi turististici, stabilimenti balneari per la .stagione 2018 .

Date: Dal 5 /03/2018 al 12 /03/2018 Riunioni : 16, 22,23 Marzo in orario pomeridiano .

Per informazioni e contatti visita il sito www.mammealcentro.org