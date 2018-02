Ennesima beffa operata dalle compagnie telefoniche a danno dei consumatori . Cosa Fare?

I consumatori hanno tutto il diritto di chiedere ed ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato nel tempo e di quanto pagato in eccedenza. Le compagnie telefoniche devono restituire le somme indebitamente percepite dagli utenti per la violazione dell’obbligo di cadenza mensile, con l’obbligo ulteriore di pagare al consumatore interessato dalla illegittima fatturazione un indennizzo forfettario, non inferiore a 50 euro. Non solo: l’indennizzo deve essere maggiorato di 1 euro per ogni giorno di fatturazione illegittima e deve essere prevista anche la corresponsione degli interessi maturati sulle somme ingiustamente versate.