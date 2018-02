Emergenza maltempo. Stop alla circolazione dei mezzi pesanti sulla ‘Agerolina’. Interdetto il cratere del Vesuvio

In relazione alle previsioni di avverse condizioni meteorologiche previste per questi giorni, il prefetto di Napoli Carmela Pagano – sentito il Comitato operativo per la viabilità – ha emanato un’ordinanza di limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti oltre 7.5 tonnellate dalle ore 22 di oggi fino alle ore 24 del 27 febbraio “e comunque fino a cessate esigenze” sulla ex Strada Statale 366 (Agerolina), nel tratto tra Gragnano e Agerola. Da tale divieto sono esclusi i mezzi per interventi di urgenza e di emergenza, per esigenze di soccorso, protezione civile, tutela dell’ambiente, manutenzione stradale e impiegati in servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei mezzi di trasporto pubblico, idoneamente attrezzati. Inoltre, il Comune di Ercolano disporrà la chiusura della strada comunale di accesso al cratere del Vesuvio, denominata via Osservatorio, nel tratto compreso tra località La Siesta e Piazzale quota 1.000 e l’Ente Parco Vesuvio da domani provvederà ad interdire l’accesso al cratere per almeno tre giorni. Nel corso della riunione odierna del Cov, inoltre, esaminata la complessiva situazione viaria, che non presenta al momento particolari criticità, è stato verificato che gli enti proprietari delle grandi reti viarie, Tangenziale di Napoli, Autostrade Meridionali, Anas e Città Metropolitana dispongono di adeguati mezzi per prevenire l’eventuale formazione di ghiaccio. Analogamente il Comune di Napoli ha assicurato di aver sensibilizzato l’azienda di trasporto pubblico locale all’adozione delle misure del caso e, più in generale, di disporre di idonei mezzi di intervento per fronteggiare problematicità emergenti; lo stesso Comune ha previsto l’apertura delle stazioni della metropolitana per l’eventuale ricovero di senza fissa dimora. La situazione sarà monitorata costantemente dal Cov, che continuerà ad essere attivo fino a cessate esigenze.