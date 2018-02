ELEZIONI ALL’ORIZZONTE. ASSEMBLEA DEL LICEO MARONE DI META

ELEZIONI ALL’ORIZZONTE

Piano di Sorrento A poco meno di un mese dalle elezioni politiche, il Liceo Publio Virgilio Marone di Meta ha deciso di incentrare la propria assemblea d’istituto , il 14 febbraio , su questo evento. Una mattinata d’informazione politica per gli 890 presenti al Teatro delle Rose, dove, mediante una presentazione PowerPoint, sono stati presentati i più discussi partiti in corsa con i relativi candidati alla poltrona di Palazzo Chigi. I programmi sono stati sintetizzati in argomenti, quelli più vicini alla giovane platea come lavoro,immigrazione e istruzione. Non sono mancati reazioni alle varie proposte mostrate, in particolar modo riguardo la tematica dell’Alternanza Scuola-Lavoro, si sono levati applausi ad ogni lista intenzionata all’abrogazione della legge 107. Due ore dedite alla conoscenza del futuro da cittadini italiani per i liceali, grazie soprattutto ai video esplicitavi proiettati inerenti alla nuova legge elettorale, il Rosatellum Bis, motore poi per un successivo dibattito collegato anche al fenomeno dell’affluenza alle urne giovanile.

ALBERTO MARESCA