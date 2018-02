Due cittadini albanesi in posizione irregolare e privi del permesso di soggiorno fermati dai poliziotti del commissariato di Capri

Due cittadini albanesi in posizione irregolare e privi del permesso di soggiorno sono stati fermati dai poliziotti del commissariato di Capri, guidati dal vicequestore aggiunto Maria Edvige Strina, e accompagnati alla Questura di Napoli per l’avvio delle procedure per l’espulsione dal territorio nazionale. I due sono incappati in un servizio specifico di controllo anti-immigrazione predisposto dal commissariato di Capri. Gli agenti delle volanti hanno accertato che i due erano ospiti di un loro connazionale regolare e svolgevano sull’isola lavori saltuari di giardinaggio.

