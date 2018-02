Domani la processione di Sant’Antonino percorso aggiornato

SORRENTO. A causa dei lavori in corso per il restyling del corso Italia, quest’anno la processione di Sant’Antonino seguirà un percorso diverso rispetto a quello tradizionale. Poiché in tanti non conoscono il tragitto predisposto per aggirare i cantieri abbiamo chiesto al comando di polizia municipale di fornirci le indicazioni esatte in modo da dare ai lettori le necessarie indicazioni per seguire il corteo che accompagna la statua del patrono di Sorrento.

La processione, pertanto, nel primo tratto seguirà l’itinerario classico. Si parte alle 9 dalla Basilica di Sant’Antonino per percorrere via San Cesareo, via Fuoro, via del Mare, largo Parsano Vecchio e raggiungere l’ospedale “Santa Maria della Misericordia” per una breve sosta con benedizione dei degenti della struttura.

Poi si riparte seguendo il corso Italia. Una volta giunti in prossimità della Cattedrale cittadina ci si immette sul percorso alternativo. Il corteo, infatti, procederà su via tasso, poi si prosegue su via San Cesareo, fino ad immettersi su via Padre Reginaldo Giuliani. Si attraversa il corso Italia fino a raggiungere via pietà e continuare fino in piazza Tasso dove, come tradizione, si gira intorno alla statua di Sant’Antonino per proseguire lungo via Luigi de Maio e raggiungere piazza Sant’Antonino e la Basilica del patrono.