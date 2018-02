DIRETTA LIVE – Maiori, le immagini dello splendido Carnevale – VIDEO

E’ cominciato nella giornata di ieri, 10 febbraio, la 45° edizione del Gran Carnevale di Maiori. Il comune della costiera amalfitana ospiterà come da tradizione l’evento fino al 18 febbraio prossimo. Quest’anno il tema principale sarà legato ai grandi Classici della Letteratura Internazionale rappresentati attraverso la Storia Contemporanea, con i carnevalari che hanno messo in campo la propria fantasia per creare qualcosa di coerente con la tematica, ispirandosi dalle fiabe di Sherazade a Shakespeare, passando per Dante Alighieri ed Omero. Per tutto il programma del Carnevale più importante della Costa d’ Amalfi e della Campania guardate negli eventi di Positanonews .

Noi siamo sul posto e abbiamo raccolto queste fantastiche immagini di festa: