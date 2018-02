De Luca presenta il piano Anas. Forza Italia: \"Con lui tutte le strade portano a Salerno\"

Il presidente della Regione presenta le opere inserite nelle convenzioni dell’Anas. Polemica con il centrodestra

La Repubblica-13 Febbraio 2018

1′ di lettura

Un piano strade per la Campania da 1,3 miliardi di euro: lo ha presentato il presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso di un incontro a Palazzo Santa Lucia, presenti i vertici dell’Anas.

Gli interventi finanziati riguardano la SS 268 per 507 milioni con il raddoppio da due a quattro corsie della Statale-svincoli di Boscoreale e Angri; il raccordo SA-AV per 235 milioni con il conferimento di caratteristiche autostradali; la Telesina per 460 milioni con l’adeguamento a quattro corsie del primo lotto dello svincolo di San Salvatore Telesino e Benevento; la Fortorina per 137 milioni con lavori di completamento alla statale dallo svincolo di San Marco dei Cavoti a San Bartolomeo in Galdo; altri 16 milioni andranno all’adeguamento dello svincolo di Eboli e ulteriori 11 verranno impiegati in alcune progettazioni, tra cui un intervento sulla variante Maiori/Minori e per la riqualificazione della sede dismessa.

Fondi per 112 milioni vengono destinati alla manutenzione straordinaria in Campania. In particolare si richiede un’attenzione da parte di Anas alle due gallerie di Varano e privati, sulla Statale Sorrentina, spesso interdette al traffico con conseguenti disagi per turisti e residenti. Inoltre la progettazione per un collegamento diretto fra Agropoli e l’autostrada del Mediterraneo, “immaginando già – ha detto De Luca – il collegamento fra Tirreno e Adriatico nei prossimi anni>.

Questi gli interventi annunciati, ma scoppia la polemica con il centrodestra.

“Salerno-Reggio Calabria nella tratta di Agropoli, Variante Maiori/Minori, Variante Galleria Praiano, svincoli di Eboli e di Angri, lotto Fratte-Mercato San Severino, terza corsia Salerno-Avellino: con De Luca tutte le strade portano a Salerno e anche l’Anas si è fermata a Eboli”.

Così, su facebook, Maria Grazia Di Scala, consigliere regionale campano di Forza Italia, segretario della commissione Trasporti del Consiglio, commentando il programma di interventi inseriti nelle convenzioni Anas illustrate da De Luca.