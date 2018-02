Costiera amalfitana bucata dalle gallerie. Ingenito “Preoccupato per tutela sito UNESCO”

Tre gallerie in Costiera Amalfitana con un accordo Anas e Regione per realizzare con milioni di euro quelle infrastrutture presentate oggi a Napoli . “Non ho visto i progetti, non ho competenze tecniche e quindi non so dire che tipo di impatto possono avere in un ecosistema così delicato come la Costiera Amalfitana, che ricordo è un sito Unesco – dichiara Agostino Ingenito – Tuttavia esprimo preoccupazione ed auspico che la Regione e gli enti coinvolti siano in grado di garantire la sicurezza di un tale intervento impattante. Ritengo che più che nuove strade, servano messa in sicurezza di quanto esistente, passaggi pedonali e percorsi sostenibili per ridurre i flussi veicolari e incentivare invece le vie del mare. Agostino Ingenito – Presidente Abbac e componente del coordinamento regionale Distretti Turistici della Campania.