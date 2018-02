Costa d’Amalfi: sequestrati limoncelli e babà al limone contraffatti. Elevati circa 11mila euro di multe

Un operazione su larga scala in tutta la Campania, ha portato gli uomini dell’Arma dei Carabinieri ad importanti sequestri nel settore dell’agroalimentare. Ad Amalfi sono state sequestrate infatti 1.774 bottiglie contenenti limoncello e 346 vasi di babà in liquore di limone, per 520 litri complessivi, con indebito utilizzo del marchio Limoni IGP Costa d’Amalfi: per il confezionamento di questi prodotti sono stati utilizzati infatti dei comuni limoni. Nell’operazione sono state contestate sanzioni per circa 11mila euro. I Carabinieri preposti al controllo per le Politiche agricole hanno sequestrato in provincia di Caserta e Salerno cinque quintali di prodotti ortofrutticoli e uova senza tracciabilità.