Costa d’Amalfi: interruzione elettrica ad Amalfi, Atrani e Ravello. L’Enel ha disposto tre generatori

Nelle zone di Amalfi, Atrani e Ravello si è registrata un interruzione dell’energia elettrica: sembra che il problema persiste da oltre un’ora, ma non si conoscono ancora le cause. Si attendono aggiornamenti.

Dopo i blackout di ieri mattina, tre gruppi elettrogeni sono stati disposti nella frazione di Vettica di Amalfi da parte dei tecnici Enel: uno è stato già messo in funzione per alimentare la linea di media tensione ove è avvenuto il guasto che ha costretto Amalfi all’interruzione dell’energia elettrica per oltre un’ora.