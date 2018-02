COSTA D’AMALFI – Burocrazia. Mettersi d’accordo con il vicino sostituirà la concessione edilizia. #Nullanews

Arriva finalmente una semplificazione in materia di burocrazia, particolarmente ostica quando si parla di edilizia. La concessione edilizia, o più correttamente permesso di costruire, verrà presta abolita e sostituita dal consenso del vicino di casa. In pratica, se il vicino è d’accordo si potrà fare qualsiasi lavoro sia all’interno che all’esterno dell’abitazione. Per effettuare sopraelevazioni e/o ampliamenti oltre al parere del vicino ci vorrà anche un cenno di assenso, anche solamente orale, di un ingegnere o, per opere minori, l’approvazione di un muratore con più di 30 anni di contributi versati alla cassa edile. Secondo le nuove norme, il vicino potrà anche essere convinto in denaro, o più realisticamente, con la classica formula, che nell’edilizia di vicinato non passa mai di moda, del “do ut des”.

