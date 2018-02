Costa d’ Amalfi vince col Solofra, San Vito Positano agguerrito ma perde 4-3 a Nola. Agropoli avanza su Sorrento CLASSIFICA

Costa d’ Amalfi vince col Solofra, San Vito Positano agguerrito ma perde 4-3 a Nola Questa in sintesi la giornata di Eccellenza per le squadre della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina ( ieri hanno giocato Sorrento e Sant’Agnello, ndr ) . Le partite saranno raccontate ed esaminate su Positanonews SPORT

Costa d’Amalfi – Solofra 2-1 (27′ Criscuoli(C), 83′ Delle Donne(S), 88′ Cestaro(C)) . Partita al cardiopalma ed infuocatissima nel finale con Criscuoli e Cestaro che consegnano una importante vittoria al Costa d’ Amalfi , che rimane ancora in zona play out.

Nola 1925 – S. Vito Positano 4-3 (12′ Gioventù(N), 47′ e 73′ Scielzo(N), 68′ Porzio rig.(S), 78′

Natino(S), 79′ Sacco(N), 83′ Di Ruocco(S)) Una partita straordinaria , i giallorossi meritavano di più.

Le altre partite segnalano una vittoria fuoricasa dell’Agropoli, la squadra del Cilento è la diretta avversaria del Sorrento, al terzo posto l’Audax Cervinara , tutte le squadre dell’ Irpinia sono in alta classifica e possono dimostrarsi insidiose. Ma alla fine sembra che la sfida si ridurrà alle due capitali delle Costiere.

Audax Cervinara 1935 – U.S. Faiano 1965 3-0 (13′ Dragone, 47′ e 58′ Befi)

Battipagliese 1929 – Agropoli 0-1 (48′ Bozzi)

Castel San Giorgio – Virtus Avellino 2013 1-1 (Ferrentino(C), Cucciniello(V))