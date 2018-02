Lettere: una sentenza della Corte dei conti condanna Pentangelo e Giordano per danno erariale

Una sentenza emessa dalla Corte dei conti, sezione della Regione Campania, ha condannato l’ex sindaco di Lettere ed ex presidente della provincia di Napoli, Antonio Pentangelo e l’attuale sindaco di Lettere, Sebastiano Giordano, entrambi in quota centrodestra, per danno erariali in merito a responsabilità per l’omessa riscossione dei canoni di occupazione e dei tributi relativi a immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale.

Il presidente della Sezione della Corte dei conti campana, il prof. Michael Sciascia, aveva emesso il verdetto il novembre 2017 e nella sentenza pubblicata lo scorso gennaio condanna i sindaci Pentangelo e Giordano, insieme ai responsabili dell’Ufficio Tecnico, del Servizio finanziario e il Segretario Comunale del Comune di Lettere, a pagare circa 130mila euro a titolo di danno erariale, per la mancata riscossione negli anni 2008/2014 di due immobili abusivi acquisiti nel patrimonio comunale. Il tutto infatti parte da una notizia di dato acquisita dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Napoli, in cui si segnalavano le resistenze dell’amministrazione del comune di Lettere nell’eseguire l’ordine di abbattimento di tre immobili.

Un solo immobile fu demolito secondo approfondimenti, mentre sugli altri due dal 2011 pendeva un provvedimento di abbattimento, ma gli immobili continuavano ad essere occupati senza corrispondenza di alcun canone di locazione all’Ente. Nel 2014 una deliberazione del consiglio comunale, ha addirittura destinato questi immobili per finalità di housing sociale, con inerzia del Segretario comunale che partecipando all’assise non ha sollevato alcuna criticità. I tentativi e le documentazioni presentati dalle due amministrazioni sono state giudicate insufficienti, dato che in sede giudiziaria il tema delle pratiche di condono non fu mai posto, insistendo invece sulla questione finanziaria che si presentava invece risolvibile.