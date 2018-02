Concorso Nazionale MediaMusicale IX edizione a Minori

Concorso Nazionale MediaMusicale IX edizione

11, 12, 13 Maggio 2018

Minori (Sa) – Costa d’Amalfi

Il Concorso Nazionale “MediaMusicale” organizzato dall’Associazione musicale Edvard Grieg,

Patrocinato dal Comune di Minori e dalla Pro Loco è giunto alla sua IX edizione e si terrà nel cuore

della Costiera Amalfitana a Minori (Sa) Città del Gusto, nei giorni 11, 12, 13 Maggio 2018.

Gli allievi delle scuole primarie, delle scuole secondarie di I e II grado, dei licei musicali e tutti i

giovani musicisti del territorio nazionale sono invitati ad esibirsi e a mettersi in discussione di

fronte ad una valida Commissione esaminatrice guidata dal Direttore Artistico M° Mariagrazia

Pescetelli, docente presso il Conservatorio “ G. Martucci ” di Salerno.

I partecipanti , inoltre, avranno l’occasione di visitare alcuni degli scenari paesaggistici più belli ed

affascinanti al mondo, come valutato anche dall’UNESCO che ha dichiarato le meraviglie della

Costa d’Amalfi come patrimonio dell’Umanità. Questa formula, che combina istruzione, arte,

cultura e svago nelle scorse edizioni ha attratto molte scuole da tutto il territorio, mostrandosi da

subito valida.

Nella IX edizione ci sarà una novità: Premio “Vittorio Cammarota” 1000,00 € assegnato al

miglior solista o gruppo di musica da camera. Per tutte le informazioni è stato pubblicato il

BANDO online sul sito www.mediamusicale.it perciò non vi resta che fare un click e venirci a

trovare nella splendida Minori.

Vi Aspettiamo e vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Minori lì 15 febbraio 2018

IL DIRETTORE ARTISTICO M° Mariagrazia Pescetelli

IL PRESIDENTE Prof.ssa Filomena Costa