Conca dei Marini, l’Hotel Monastero Santa Rosa premiato come miglior albergo di lusso a Londra

Grande soddisfazione per l’albergo Monastero Santa Rosa di Conca dei Marini. L’Hotel che sorge nello splendido comune della Costiera Amalfitana, infatti, ha ricevuto un premio prestigioso, in Inghilterra. A Londra si è tenuta la premiazione dei Travel Awards, una cerimonia per omaggiare “coloro che operano nel settore del lusso, creando opportunità per i fornitori di viaggio di lusso in tutto il Regno Unito e oltre”.

I prestigiosi Travel Awards ttgluxury rappresentano il meglio del settore del lusso e sono un punto di riferimento per la qualità, alla ricerca di coloro che offrono un incredibile servizio clienti.

Con i nuovi Travel Awards TTGluxury ci si riferisce a due categorie: Luxury Travel Designer of the Year, un premio individuale e Luxury Travel Agency of the Year, per il miglior negozio al dettaglio. Sono state ben 12 le aziende premiate, scelte da oltre 230 agenzie di viaggio.