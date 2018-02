Circumvesuviana, deruba una turista diretto a Sorrento: arrestato 40enne

Ancora un brutto episodio ha visto protagonista il treno che collega Napoli a Sorrento. Per la precisione, questa volta si è verificato un furto alla stazione di Piazza Garibaldi a Napoli, ma il soggetto derubato era una turista giapponese diretto a Sorrento, proprio tramite la Circumvesuviana.

Un quarantenne napoletano, con diversi precedenti, questa mattina ha derubato una turista infilando la mano nella borsetta di quest’ultima e ha sfilato il cellulare al suo interno. L’individuo era già in azione da un po’ e si stava limitando ad osservare, per cercare la sua prossima vittima. La cosa non è sfuggita agli agenti della Polizia ferroviaria che hanno subito tentato di fermare l’uomo, che è riuscito a scappare al di fuori della stazione.

E’ cominciato un vero e proprio inseguimento che ha portato all’arresto del soggetto autore del furto in questione. Dopo aver tentato la fuga diverse volte, anche dall’ufficio della Polizia ferroviaria, l’uomo è stato denunciato per furto aggravato e nella giornata di domani verrà sottoposto a processo per direttissima. Alla turista è stato riconsegnato l’oggetto sottratto.