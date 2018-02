Il Cetara vince all’inglese sul Real Filetta al Giannattasio

Vittoria di sacrificio per il Cetara sul difficile campo del Real Filetta Pezzano. Partita condizionata da forti raffiche di vento che nel primo tempo non permettono alle due squadre di creare importanti occasioni. All’inizio del secondo tempo Mammato Francesco sblocca la partita finalizzando un azione creata sulla fascia destra da De Bonis Vincenzo. Poco dopo una grandissima palla filtrante da parte di Pappalardo Antonio manda in bambola tutta la difesa del Filetta e lancia De Bonis Pietro da solo davanti al portiere che non sbaglia e segna il suo primo goal stagionale. La gara termina così, 0-2 per il Cetara e ci si prepara già alla prossima partita casalinga contro la Prepezzanese. (Ufficio Stampa ASD Cetara)