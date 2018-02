Cetara, smottamento sulla Statale Amalfitana: senso unico alternato attivo

Problemi sull’Amalfitana. L’Anas, infatti, ha appena comunicato che, in corrispondenza del km 45,750 della strada statale 163 “Amalfitana”, è attualmente in vigore il senso unico alternato – regolato da impianto semaforico – nel territorio comunale di Cetara, in provincia di Salerno. Il provvedimento in questione si è reso necessario a causa del distacco di materiale roccioso da un costone attiguo ad un tratto della statale; sulla zona, durante la notte, si sono abbattute intense precipitazioni.

Attualmente sono in corso verifiche tecniche volte a definire l’esecuzione di eventuali interventi.