Cetara, gara sospesa con il Cava 2000. In settimana si conoscerà il verdetto della Federazione

Gara sospesa con il Cava 2000. I delfini dovranno attendere la decisione della Federazione nei prossimi giorni.

Partita vergognosa quest’oggi al campo Santa Lucia di Cava de’ Tirreni. Gara sospesa sul risultato di 1-1 nel secondo tempo per atteggiamenti rissosi da parte della squadra di casa. Copertine di un calcio che non deve esistere in nessuna categoria e con la speranza che la federazione prenda i giusti provvedimenti. Si aspetta giovedì per l’uscita del comunicato ufficiale per capire quali sono le decisioni della federazione. Testa al prossimo match casalingo di sabato prossimo. (Ufficio Stampa ASD Cetara)