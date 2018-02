Cava de’ Tirreni. Tentano di rubare in villa, messi in fuga dai mastini

Cava de’ Tirreni. Due grossi cani da guardia. Sono stati loro a sventare il furto in una villa della frazione Annunziata. Secondo il racconto dei proprietari la notte scorsa i due mastini napoletani hanno iniziato ad abbaiare in maniera insistente tanto da risvegliare i proprietari che erano a letto. I due coniugi si sono affacciati alla finestra ed hanno notato due uomini sul retro della villa che si stavano allontanando in gran fretta. Dalle prime verifiche, effettuate dagli stessi padroni di casa, i due presunti ladri avevano tentato di scardinare il cancello sul retro. Con ogni probabilità i due malviventi hanno cercato di crearsi un varco per poter poi entrare nella villa e mettere a segno il loro piano. Forse la presenza dei due grossi cani da guardia li ha messi in allarme ed in ogni caso ha attirato l’attenzione dei proprietari che si sono accorti della presenza dei due malfattori ormai già in fuga. Resta alto così l’allarme criminalità – in particolare verso i furti in appartamento – nelle frazioni cavesi dove negli ultimi mesi si stanno registrando decine e decine di colpi. Tra le più colpite le frazioni di Pregiato e Sant’Anna così come quelle di Dupino, Annunziata e Santi Quaranta dove gli stessi residenti in più occasioni hanno organizzato vere e proprie ronde notturne come deterrente contro i malintenzionati. (Il Mattino)