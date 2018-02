Carnevale domenica col sole e martedì grasso con la pioggia fra Amalfi e Sorrento Il giovedì grasso ha sancito l’inizio del Carnevale 2018 sull’Italia, con il prossimo weekend che vedrà sfilate e feste in praticamente tutta Italia. Vediamo allora che cosa dobbiamo aspettarci sotto il profilo meteo, con questo inizio febbraio che finora non ha mancato di mostrare il suo aspetto più invernale e instabile. Anche se oggi c’è stata una bella giornata di sole in Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana . In particolare, la situazione meteo nelle prossime ore sarà caratterizzata da un minimo di bassa pressione che sta risalendo dal Nord Africa verso l’Italia . Tempo incerto domani, domenica è invece una bella giornata, mentre per il Martedì sono previste piogge che potrebbero mettere a rischio manifestazioni ed i carri di Maiori e di Termini a Massa Lubrense, ma vi terremo aggiornati e guardate le previsioni meteo qui sempre su Positanonews.