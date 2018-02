Capri, ancora abusi. Sigilli ad una casetta a due passi dalla Grotta Azzurra

L’operazione anti-abusivismo si allarga ad Anacapri. E il risultato non cambia. Ieri ancora un sequestro, in una zona di altissimo pregio ambientale e soggetta a vincoli in Via Linaro, una zona adiacente la Grotta Azzurra. I carabinieri della stazione di Anacapri coordinati dal capitano Marco La Rovere, comandante la compagnia di Sorrento, unitamente a personale dell’ufficio tecnico del Comune, hanno ispezionato la zona ed hanno scoperto che all’interno di un area verde sottoposta a vincoli ambientali e tutela paesaggistica era in fase di costruzione un fabbricato di circa 30 metri quadrati che era stato costruito senza nessuna autorizzazione edilizia. Da qui i sigilli e la denuncia nei confronti di tre persone: una donna di 59 anni che è risultata proprietaria dell’immobile e due operai edili di 61 e 67 anni che stavano realizzando l’opera abusiva. Nel territorio del comune di Capri ispezionati quattro cantieri, dal centro storico a Via Camerelle e a Marina Piccola. Qui sono stati trovati lavori che violavano le norme di tutela vigenti. Denunciato l’amministratore della società proprietaria dell’immobile. (Anna Maria Boniello – Il Mattino)