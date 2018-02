In Campania 70.000 abitazioni abusive, 27.000 nella zona rossa vesuviana. A Ischia presentate 27.000 domande di condono

Soltanto in Campania, ha denunciato Legambiente, ci sono 70.000 abitazioni abusive. Nei comuni della zona rossa del Vesuvio, quella in teoria dove non si potrebbe neanche spostare una pietra, sarebbero 27.000. Come 27.000 sono le domande di condono presentate da proprietari dell’isola di Ischia. Ogni anno poi, nel nostro territorio, vengono tirate su circa un migliaio di abitazioni che, pur avendo ottenuto tutte le autorizzazioni edilizie del caso, non rispettano totalmente le normative vigente. E che la nostra regione sia una bomba a orologeria pronta a scoppiare con il prossimo terremoto, la prossima frana o la prossima alluvione lo dimostra anche il fatto che tra il 60 e il 65% dei 4.800 fabbricati scolastici del territorio non sia conforme alle regole di sicurezza. Per non dimenticare che la stragrande maggioranza di essi è stato innalzata in zona sismica. I numeri parlano di un problema molto capillare, trasversale ai ceti sociali e diffuso in centri storici come nelle aree di campagna. Ed è per questo che proprio in Campania è nato il concetto di abusivismo di necessità. Lo stesso rilanciato ieri da Silvio Berlusconi, ai microfoni di Radio24, per giustificare la necessità di un condono edilizio, circoscritto ai casi con rilevanza sociale. Ipotesi che per la cronaca, e forse proprio per il peso che potrebbe avere al Sud, non piace all’alleato leghista Matteo Salvini. A inventare la formula di abusivismo di necessità, per poi riproporlo per anni nelle aule dei tribunali, sono stati gli avvocati che si sono affaticati per evitare o procrastinare all’infinito le demolizioni. Oppure per far rientrare gli stabili dei loro assistiti nelle varie sanatorie che si sono succedute nell’ultimo trentennio. Per non parlare della battaglia di politici campani come il senatore di Ala, Ciro Falanga, o dell’onorevole forzista Carlo Sarro, che nelle ultime legislature – e in base al suddetto principio – hanno presentato disegni di legge per creare una gerarchia tra le abitazioni da abbattere. Proprio Falanga c’era quasi riuscito, coagulando un appoggio trasversale e convincendo sinistra e destra a creare una corsia preferenziale per chi aveva costruito soltanto per l’impossibilità di comprare nel mercato immobiliare ufficiale. Il tutto senza fare sconti agli ecomostri o alle strutture di proprietà della criminalità organizzata. Poi il sisma dello scorso agosto a Ischia, quando a morire sotto il crollo di una villetta con un paio di piani condonati fu una donna, spinse il Pd a congelare il DDL. E poi c’è la legge della regione Campania, che dopo vari tira e molla con il governo, ha approvato ieri le «Linee guida relative ai problemi dell’abusivismo edilizio», riferite alla legge n. 19 votata dal Consiglio regionale il 29 giugno di due anni fa. Accanto, come recita un comunicato di Palazzo Santa Lucia, «alle proposte di inasprimento delle norme di contrasto agli abusi commessi successivamente all’evento sismico di Ischia dell’estate scorsa», c’è il tentativo «senza alcun vincolo e nel rispetto della disciplina statale e regionale vigente» di spingere i comuni ad adottare misure alternative alla demolizione nei casi indicati dalla stessa legge». Per esempio, se gli occupanti sono poveri, i sindaci possono requisire le abitazioni abusive e affittarle agli stessi occupanti. L’Istat ha rilevato che, complice anche la fine della grande crisi, dal 2016 è ripartita l’industria dell’edilizia abusiva in Italia. A fare da spartiacque è stato il 2016. In quell’anno, come si legge nel «Rapporto sul benessere equo e sostenibile», erano state realizzate «quasi 20 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate, contro le 17,6 dell’anno precedente e le 9,3 del 2008». Ma il fenomeno ha numeri di una grandezza esponenziale nelle imprese meridionali. Sempre l’istituto nazionale di statistica ha segnalato che il 63,3% delle abitazioni costruite in Campania e il 61,8 di quelle in Calabria non rientrano «nella produzione legale», sono abusive. Secondo il centro studi Cresme ogni anno vengono edificati in Italia 20.000 edifici senza licenza edilizia. Ma accanto a questi, nel mezzogiorno, ci sono altrettante strutture che non rispettano in toto le disposizioni – soprattutto sul versante della sicurezza, dei materiali e del risparmio energetico – delle leggi esistenti. Anche per attutire i costi di costruzione. Ma l’altro nodo scoperto in questa vicenda riguarda le demolizioni. Nonostante gli strumenti tecnologici (come droni e satelliti) non manchino, la prevenzione è inesistente. Questo a monte, perché a valle soltanto una sentenza di abbattimento su dieci viene eseguita. Al Sud la situazione è peggiore. Per esempio nei tredici Comuni che delimitano l’area del Parco del Vesuvio, negli ultimi vent’anni ci sono stati soltanto 192 verdetti passati in giudicato, che però hanno portato a 55 demolizioni. Vuoi perché i comuni non hanno soldi per abbattere. Vuoi perché i sindaci non vogliono perdere voti. (Francesco Pacifico – Il Mattino)