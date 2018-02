Cagliari-Napoli 0-5 splendida goleada dei partenopei

Il Napoli vince 5-0 a Cagliari e si porta a + 4 sulla Juventus, che deve recuperare il match con l’Atalanta rinviato domenica per neve. Ad aprire le marcature per i partenopei è stato Callejon al 29′, il raddoppio porta la firma di Dries Martens che al 42′ ha messo la partita sul giusto binario. Il gol del 3-0 lo ha realizzato al 61′ Marek Hamsik con una gran botta all’incrocio, poker di Insigne su calcio di rigore al 73′ e quinto e ultimo gol di Mario Rui che al 90′ ha realizzato su calcio di punizione dal limite. Il tempo per godersi la vetta realmente dall’alto c’è tutto prima della sfida casalinga di sabato contro la Roma. La Juve fa visita alla Lazio due ore prima del fischio di inizio al San Paolo. È il bello del duello.