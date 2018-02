Cagliari 0-5 Napoli. Continua il sogno degli azzurri. Christian Mulier

Il Napoli affronta il Cagliari nella sfida del Monday Night che chiude questa 26 giornata di Serie A. La capolista può andare a +4 dalla Juventus a causa della partita rinviata contro l’Atalanta.

Il Film della gara

Per 30′ il Cagliari è in partita, fortunata nelle occasioni offensive del Napoli che non trova il gol. Un rigore non visto dall’arbitro e dal Var fa preoccupare il Napoli che merita il vantaggio. Ma il Napoli ha acquisito una consapevolezza della sua forza impressionante…prima o poi la sblocca. Infatti lo 0-1 arriva con il gol di Callejon, servito dal solito guerriero Allan e per lui è facile metterla alle spalle di Cragno. Da qui il Napoli mantiene il possesso e chiude la pratica con Dries Mertens che sfrutta l’assist di Hysaj e da vero attaccante si trova alle spalle dei difensori che non riescono a fermarlo. Non c’è più storia da qui. Il secondo tempo si apre con il gol di Marek Hamsik dopo una splendida azione corale. Sono 119 gol per lui, 99 in Serie A, un altro traguardo si sta per concludere. Il 0-4 lo firma Insigne che si crea il rigore, per un fallo di mano di Castán e lo realizza. Cragno indovina l’angolo ma il tiro è imparabile. Non rischia mai il Napoli che ogni giorno migliora nella fase difensiva per non prendere gol, un obiettivo fondamentale per Sarri. Al 90′ Mario Rui inventa una punizione splendida che Cragno non vede neanche partire. Una bella soddisfazione per il portoghese. Il Napoli allunga sulla Juve e raggiunge il record di 10 partite vinte consecutivamente. Ora il Napoli è già proiettato alla sfida di Sabato dove al San Paolo arriva la Roma in un momento difficile.

Christian Mulier