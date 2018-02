Il Buco non solo un ristorante. Con Peppe Aversa si entra nel cuore e nella storia di Sorrento Nel cuore di Sorrento, Il Buco non è semplicemente un ristorante, è un mondo. Siamo nel tempio della cucina sorrentina. Qui si vive in un’atmosfera da sogno e il percorso del gusto è la strada che porta al paradiso delle bontà. Qualità, professionalità, cura del particolare, ma anche attenzione al territorio. Troviamo qui delle fotografie straordinarie di Sorrento “Vorrei tanto che si aprissero anche ai turisti percorsi sconosciuti, escursioni urbane ed extraurbane alla riscoperta delle bellezze della nostra città”, ci confida il patron. Una Sorrento da scoprire , i “tesori nascosti”, passeggiate fra i portoni antiche e percorsi unici e meravigliosi, come quelli della tavola de Il Buco.

Siamo nell’elegante saletta , qui vengono coccolati tutti i sensi, la vista con il gusto dell’arredamento interno, le orecchie con una musica di sottofondo in filodiffusione ovunque, l’olfatto e il gusto non ne parliamo.. Ben 13 tipi di pane dai cereali , grissini, taralli con le erbe, al gluten free , con olio fruttato intenso di Muraglia (qui è uno dei pochi ristoranti che ha una lista di oli oltre a quella enorme dei vini, ndr ) fino ad un’infinità di dolci, passiamo da un baccalà al nero di seppia con cipolle rosse di tropea, linguine cotte e mantecate con ragù di scorfano, lime e bottarga con pomodoro secco e grattuggiata di limone, accompagnato da uno Chardonnay, un maialino in purea di mele accompagnato da un pinot nero Fritsh, in finire il cannolo scomposto con l’arancio, tortino caramellato con la cioccolata e una bella grappa, la cucina che copre tutte le esigenze, dai vegetariani a tutte le esigenze di ogni cliente.

E’ un’ emozione trovarsi di fronte tanta importanza: dal’arredamento al piano nobile che richiama le nostre origini ,con le foto del grano, ai festeggiamenti del apertura di una delle più’ grandi strade della penisola con tavolate… foto che hanno segnato un’ epoca e che fanno anche parte dell’inizio della ristorazione..

E’ giusta la descrizione che se ne fa, un luogo unico, in cui ogni oggetto e ogni dettaglio hanno un loro significato, perché sono elementi che contribuiscono a realizzare un viaggio alla scoperta della cultura enogastronomica del territorio. E’ un’occasione per fare un’esperienza di gusto intensa ed avvolgente, in cui i profumi, i colori, i sapori, uniti ad una scintilla di estro e creatività, accendano tutti i sensi.

Loro biglietto da visita per presentarsi è unico : “E’ un posto dove ritornare per ritrovarsi tra amici, perché chi viene a trovarci non è solo un cliente, è una persona da accogliere, da accompagnare, da salutare con un arrivederci.”

Ed è così davvero, Peppe Aversa è una risorsa per il territorio, una risorsa culturale e socio-economica, una fucina di idee e di progetti da seguire.. E qui ci si ritrova come quei famosi quattro amici al bar, ma le loro idee vanno avanti per una Sorrento più bella, più elegante, più di qualità come il Buco, un faro per la Penisola Sorrentina e per la Campania. E i riconoscimenti gli vengono da tutto il mondo… Sotto foto di Paola d’ Esposito con un post anche sulla pagina facebook e il blog Enogastronautanews di Positanonews