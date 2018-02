Battipaglia. Blatte a cena, chiusa la cucina dell’ospedale. Blitz di Nas e carabinieri dopo la denuncia di un ammalato

Battipaglia. Blatte nelle pietanze servite ai degenti dell’ospedale Santa Maria della Speranza. Ieri mattina i carabinieri dopo un’accurata ispezione hanno chiuso il laboratorio della cucina dell’ospedale e i locali attigui per gravi carenze igieniche sanitarie ed è stato sospeso immediatamente il servizio di fornitura di pasti ai degenti. Il blitz è stato messo a segno dai carabinieri del Nas di Salerno e della compagnia di Battipaglia, diretti dai maggiori Vincenzo Ferrara ed Erich Fasolino, ed è scattato dopo una segnalazione giunta ai carabinieri di Battipaglia. Sabato sera un degente del Santa Maria della Speranza ha riferito ai militari di aver trovato una blatta nella pietanza del pasto serale. I militari si sono subito recati all’ospedale nel reparto di ortopedia, dove è accaduto l’episodio, per effettuare i primi controlli. Poi ieri mattina è scatta l’ispezione dei carabinieri nel laboratorio-cucina dell’ospedale, dove vengono preparati i pasti destinati ai degenti, a cui hanno partecipato anche il direttore generale dell’Asl di Salerno, Antonio Giordano e il direttore sanitario del nosocomio battipagliese, Mario Minervini. In particolare i carabinieri, nei locali ispezionati, hanno riscontrato gravi carenze igieniche sanitarie, strutturali e organizzative, umido sulle pareti, presenza di escrementi di roditori e di blattoidei. Il provvedimento di chiusura della cucina dell’ospedale e della sospensione del servizio di mensa per i degenti è scattato subito dopo l’ispezione dei carabinieri. La cucina dell’ospedale è gestita da un’azienda esterna a cui l’Asl ha affidato la preparazione dei pasti che quotidianamente vengono forniti ai degenti. Nei prossimi giorni dopo i lavori di manutenzione dei vani chiusi e dopo che verrà accertato che non ci sono più carenze igieniche la cucina dell’ospedale sarà riaperta. «Tra sette, massimo dieci giorni – afferma Mario Minervini, direttore sanitario dell’ospedale di Battipaglia – quando sarà terminata la manutenzione per ovviare alle carenze igieniche sanitarie la cucina dell’ospedale sarà riaperta e tutto tornerà alla normalità. I carabinieri hanno fatto bene ad intervenire tempestivamente e ad effettuare l’ispezione. La gestione della cucina e la preparazione dei pasti destinati quotidianamente a 130, 140 degenti è affidata ad una ditta esterna che dovrà provvedere ai lavori di manutenzione dei locali chiusi». Nel frattempo, sin quando il laboratorio della cucina del Santa Maria della Speranza resterà chiuso i pasti ai degenti saranno preparati dall’azienda che gestisce la cucina dell’ospedale di Eboli, che è la stessa che fino a qualche ora fa ha preparato i pasti destinati ai degenti del nosocomio battipagliese. Nelle prossime ore dovrebbero essere avviati i lavori di manutenzione dei locali chiusi dai carabinieri altrimenti la cucina dell’ospedale non potrà riaprire. La notizia della presenza dei carabinieri all’ospedale Santa Maria della Speranza ieri mattina si è subito diffusa tra il personale medico e i degenti e in molti hanno chiesto ai familiari di recapitar loro da casa i pasti da consumare. (Paolo Panaro – Il Mattino)