Barbara D’Urso e Patrick Dempsey: nuovo amore in Costa d’Amalfi?

La dottoressa Giò e Derek Shepherd di Grey’s Anatomy coppia di amanti inedita sul piccolo schermo. Queste sono le indiscrezioni sul ritorno della serie tv, andata in onda nel 1997 e nel 1998, che aveva come protagonista Barbara D’Urso. Barbara Nazionale potrebbe infatti far coppia con il statunitense Patrick Dempsey, interprete di Derek Shepherd in Grey’s Anatomy.

Barbara e Patrick si sono conosciuti la scorsa estate a Ischia, nell’ambito di una manifestazione cinematografica, mentre Dempsey girava uno spot e la D’Urso si godeva le vacanze nella sua terra. “La star americana – si legge sulla rivista Vero – sarebbe rimasta molto colpita dalla Carmelita nazionale e convinto dalla presentatrice, avrebbe deciso di essere presente nella nuova serie de La dottoressa Giò”.

Derek Sheperd è spesso in Italia per alcune partecipazioni in programmi Mediaset, quindi potrebbe prendere parte alle riprese della serie, previste il prossimo giugno in Costiera Amalfitana, in cui i pretendenti della famosa presentatrice e attrice partenopea, sarebbero proprio l’attore americano e Fabio Fulco. Quest’ultimo ha già lavorato con Barbara in un “vecchio” sceneggiato Rai, Orgoglio, mentre con il primo si è immaginato anche un flirt ma i due sono ottimi amici.