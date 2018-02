Azzurri da record in trasferta: imbattuti da 16 mesi cercano in Sardegna la dodicesima vittoria esterna della stagione

Una vittoria a Cagliari per allungare a più quattro sulla Juve, fermata dalla neve ieri sera all’Allianz Stadium: il Napoli ha l’opportunità di aumentare il distacco in attesa del recupero di bianconeri contro l’Atalanta che si giocherà a marzo. Un’opportunità da sfruttare nel migliore dei modi perché piazzare i rivali a meno quattro potrebbe avere un risvolto positivo a livello psicologico nella guerra di nervi della corsa scudetto che si chiuderà il 20 maggio. Tutte vittorie. Gli azzurri sempre vincenti nel 2018, tutti successi in campionato, sei su sei (Verona, Atalanta, Bologna, Benevento, Lazio, Spal): in questa stagione hanno viaggiato a un ritmo record in trasferta (11 vittorie fuori casa e un solo pareggio a Verona contro il Chievo). Lontano dal San Paolo un passo straordinario della squadra di Sarri, un rendimento addirittura superiore rispetto alle partite casalinghe: una lunga striscia positiva di risultati utili, un’imbattibilità di sedici mesi, cominciata dopo l’ultima sconfitta subita a Torino contro la Juventus, il 29 ottobre del 2016. I titolarissimi. Sarri schiera la formazione migliore, tornano in difesa Hysaj e Koulibaly, a centrocampo Jorginho e in attacco Callejon. Napoli che torna in campo quattro giorni dopo la vittoria di Lipsia: il successo non è bastato per la qualificazione agli ottavi di Europa League ma ha rafforzato il morale del gruppo dopo la figuraccia del match di andata al San Paolo. Tocca di nuovo ai titolarissimi, quindi, in una trasferta non semplice contro una squadra a caccia di punti salvezza e in un ambiente notoriamente caldo nelle sfide contro gli azzurri. La prima delle ultime tredici finali da affrontare: la concentrazione tutta rivolta al campionato dopo l’eliminazione dalle coppe. Insigne leader. Il re degli assist si è sbloccato a Lipsia con il primo gol del 2018: ora il napoletano cerca la prima rete del nuovo anno in campionato. Sempre più decisivo per il Napoli, un rendimento costante, grande continuità: Lorenzo è cresciuto sotto tutti gli aspetti e ora è il vero leader della formazione di Sarri. Undici i gol in questa stagione, cinque in campionato, cinque in Europa (quattro in Champions e una in Europa League) e uno in coppa Italia. Al Cagliari insegue un gol che in serie A gli manca da due mesi, l’ultima rete alla Samp nel 3-2 del 23 dicembre in rimonta al San Paolo. Le insidie. Lopez ha dato solidità alla squadra rossoblù che è migliorata soprattutto in fase difensiva: a Verona contro il Chievo è arrivata una sconfitta dopo tre risultati utili di fila. Una formazione a caccia di punti salvezza e che è riuscita già a mettere in grande difficoltà la Juventus: una trasferta complicata, quindi, in un ambiente notoriamente caldo in occasione delle partite contro gli azzurri. I pericoli maggiori potrebbero arrivare dall’ex Pavoletti che pur se impiegato pochissimo da Sarri ha vissuto con grande serenità l’esperienza a Napoli stringendo un feeling straordinario con tutto l’ambiente. La difesa. Il passo avanti degli azzurri si è registrato soprattutto in fase difensiva: il Napoli ha subito 15 reti, lo stesso numero di gol della Juve. Sotto questo aspetto c’è stato un netto miglioramento. Fondamentale l’apporto della coppia centrale formata da Albiol e Koulibaly e soprattutto quello dello spagnolo. La presenza dell’ex difensore del Real Madrid garantisce infatti solidità a tutto il reparto e soprattutto la giusta compattezza alla squadra perché consente di tenere sempre la giusta distanza con il centrocampo. Hysaj torna da terzino destro e cioè nel suo ruolo naturale, a sinistra ci sarà regolarmente Mario Rui, che ieri ha svolto la rifinitura a Castel Volturno, dopo il problemino alla pianta del piede accusato nella trasferta di Lipsia. I playmaker. Torna Jorginho dal primo minuto, il playmaker azzurro che quest’anno ha avuto un rendimento elevatissimo ed è diventato indispensabile per la manovra a tutta velocità del Napoli: le sue caratteristiche sono ideali per il gioco a un tocco dell’allenatore toscano. Salterà la sfida a distanza con Cigarini, l’ex azzurro, indisponibile per infortunio, il vero regista del Cagliari. L’italo-brasiliano si confronterà a distanza con Barella, un dei giovani più interessanti del campionato, destinato a un futuro anche nella Nazionale. Il dodicesimo uomo. Il titolare aggiunto è Zielinski, il polacco decisivo nel match di Europa League contro il Lipsia ha spesso risolto le partite entrando dalla panchina. Sarri lo ha paragonato a De Bruyne: sicuramente il suo apporto è stato finora determinante e potrebbe essere così anche stasera a Cagliari dove l’anno scorso partecipò alla goleada (5-0) con la tripletta di Mertens e la rete di Hamsik. In panchina il neoacquisto Milic alla prima convocazione, mentre il polacco Milik scrive su Intasgram: «Quasi pronto». (Roberto Ventre – Il Mattino)