Autostrade Campania, Anas: chiusa al traffico Raccordo”di Avellino” e sciopero casellanti sulla Napoli Salerno

Autostrade in Campania domani sciopero per i casellanti della A3 Napoli – Salerno Anas comunica che, per l’esecuzione di ulteriori verifiche e di alcune attività all’interno della canna nord della galleria ‘Montepergola’, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, a partire dalle ore 22.00 di questa sera (giovedì 22 febbraio) e fino alle ore 6.00 di domattina, venerdì 23 febbraio, si rende necessaria la chiusura al traffico della carreggiata nord nella tratta compresa tra gli svincoli di Solofra (km 20,000) e Serino (km 23,500).

L’interdizione al transito sarà in vigore anche tra le ore 22.00 di domani (venerdì 23 febbraio) e le ore 6.00 di dopodomani, sabato 24 febbraio 2018.

Durante le chiusure notturne, il traffico veicolare verrà deviato su viabilità locale, rispettivamente, in direzione sud con uscita allo svincolo di Serino e possibilità di rientro allo svincolo di Solofra ed in direzione nord con uscita allo svincolo di Solofra e possibilità di rientro allo svincolo di Serino.

Attualmente, per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza all’interno della canna sud, la circolazione si svolge a doppio senso in carreggiata nord.