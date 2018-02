Apre il Centro Artigianato Digitale: Cava de\' Tirreni polo innovazione

Martedì 20 Febbraio 2018

Il Mattino-Rossella Grasso

Cava de’ Tirreni aggiunge un tassello al suo polo dell’innovazione con il Centro per l’Artigianato Digitale (CAD). Mercoledì 21 Febbraio 2018 alle ore 18, presso il Marte – Mediateca Arte Eventi di Cava de’ Tirreni sarà presentata al pubblico l’iniziativa che vedrà tra gli altri gli interventi di Vincenzo Servalli, sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni e Valeria Fascione, assessore all’Internazionalizzazione, Start up, Innovazione della Regione Campania.

Il Centro per l’Artigianato Digitale è il primo Centro italiano dedicato al rilancio delle attività artigianali grazie all’utilizzo dei nuovi strumenti digitali. Uno spazio inedito in cui gli artigiani e i maestri del Made in Italy hanno la possibilità di partecipare ad un percorso innovativo di aggiornamento professionale della durata di 12 mesi. Durante questo periodo, le imprese artigiane incubate avranno l’opportunità di formarsi sull’uso delle nuove tecnologie digitali e, allo stesso tempo, di continuare a svolgere la propria attività commerciale all’interno delle botteghe presenti al Centro. In attesa dell’apertura ufficiale del Centro e delle sue attività, la conferenza ha l’obiettivo di presentare alla stampa e alla cittadinanza il programma, gli spazi, le attività e le iniziative che partiranno da questa estate. La presentazione, inoltre, apre ufficialmente la call per gli artigiani i quali, dal 22 febbraio, avranno due mesi di tempo per partecipare alle selezioni.

Il Centro per l’Artigianato Digitale è un progetto voluto dal comune di Cava de’ Tirreni e gestito da Medaarch srl stp, società specializzata nelle tecnologie di digital fabrication, la cui compagine ha costituito il primo fab lab dell’Italia Meridionale, il Mediterranean FabLab. «Nella struttura riqualificata di Viale Crispi, 12 botteghe di arte e mestieri avranno l’occasione di vivere per un anno un’esperienza di aggiornamento e sperimentazione sulle nuove tecnologie di fabbricazione e sulle nuove opportunità che il digitale offre all’artigianato e alla manifattura, attraverso l’unione di saperi tradizionali con nuove tecnologie – affermano i gestori del Centro – Il Centro per l’Artigianato Digitale vuole essere un esempio concreto di come la tradizione e l’innovazione possano, non solo coesistere, ma rappresentare insieme la vera chiave per la crescita e il rilancio delle attività produttive».

Tra gli ospiti che parteciperanno all’evento il Consigliere Comunale di Cava de’ Tirreni con delega all’innovazione e startup, Eugenio Canora, il Presidente di Confartigianato Salerno, Franco Risi, il Presidente di CNA Salerno, Lucio Ronca, il Presidente servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, Edoardo Gisolfi e il Presidente Unioncamere Campania, Andrea Prete.