APRE AL PUBBLICO IL SITO ARCHEOFLUVIALE DI LONGOLA . LA VENEZIA DELLA PREISTORIA

E’ la Venezia della Preistoria , uno dei siti più importanti al mondo ed è stato aperto in Campania . Gli inviati di Positanonews hanno seguito l’evento riportando video, interviste, foto e impressioni.

Il sito protostorico in località Langola di Poggiomarino in provincia di Napoli fu scoperto casualmente nel 2000 durante i lavori per la realizzazione del depuratore Poggiomarino-Striano.