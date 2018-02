È ancora sconfitto il Sant’Agnello ma ci prova

I biancazzurri errano in difesa e danno via libera al Faiano e poi devono recitare il mea culpa

Redazione – Non c’è stato nulla da fare per il Sant’Agnello che ci prova ma è ancora sconfitto e grazie ad un errore in difesa i santanellesi danno via libera al Faiano e poi devono recitare il mea culpa.

I costieri, ultimi, dovevano vincere a tutti i costi per ridurre le distanze (11 e 17 punti) dalla diretta avversaria che li sovrasta e che avevano di fronte, ma fanno un grave peccato veniale favorendola e dandole il vento in poppa. Non è stata una gara facile poiché entrambe la sentivano per cui l’arbitro frattese ha avuto il suo bel da fare, poiché il nervosismo ha fatto molto capolino in qualche contendente, alla fine ci sono state tre espulsioni: due dalla panchina ed una in campo, diversi gialli ed un rigore reclamato dai padroni di casa nella ripresa.

Il Sant’Agnello dopo la scoppola presa si scuote e cerca di trovare il varco giusto, ma fino ad un certo punto, perché a menare le danze è sempre il Faiano che però viene fermato dall’estremo costiero o la sfera va fuori bersaglio. Ma poi gli ospiti con un pallonetto raddoppiano condannando la squadra del presidente Negri ad un forcing che non approda se non a qualche palla che poteva avere altra sorte.

La gara – PRIMO TEMPO

6’ F 0-1 Cappiello erra un retropassaggio facendolo corto, Schettino recupera palla che appoggia per Pellegrino, il quale supera il portiere in uscita.

SA Palla innescata a giro dal limite da Veniero che termina di poco larga.

30’ F Gran tiro a giro di Schettino dal limite, Stinga in tuffo para.

39’ F Schettino ci prova dal limite, pallonetto che termina sulla parte esterna della rete.

45’ SA Vacca per i padroni di casa, tiro facile prede di Senatore.

Più in palla il Faiano che con delle ficcanti imbeccate rende la vita difficile alla retroguardia costiera che in qualche caso si difende a denti stretti, poi la squadra di mister Nardo tenta qualcosa ma quasi nulla ne esce.

SECONDO TEMPO

F Dai 25 metri circa Anastasio ci prova ma il suo rasoterra al rimbalzo termina largo di circa 2 metri.

11’ F 0-2 Grande girata in area di rigore da parte di Pellegrino che scocca un cross verso Anastasio che innesca un pallonetto con Stinga che tocca ma non può nulla.

SA Zarrella si invola in area e quasi sulla linea di fondo viene affrontato da Senatore che non tocca la sfera ma i piedi dell’avversario che cade, per l’arbitro non è rigore.

SA Vacca dalla destra entra in area e mette un cross al centro con Zarrella il cui tiro sfiora di poco il palo.

42’ SA Serrapica entra in area ed innesca un retropassaggio per Nocerino la cui palla è deviata, ancora Serrapica che la mette al centro con Gargiulo il cui piatto va fuori di qualche centimetro.

45’ F Schettino mette al centro un cross, la palla è ribattuta e dai 18 metri arriva Di Somma la cui finalizzazione sorvola la traversa di poco.

51’ SA (esp) Cartellino rosso per Buonomo (SA).

Un Sant’Agnello che si sveglia troppo tardi e cerca di rimediare ma sbatte contro la sfortuna che vuole che le finalizzazioni escono poco distanti dai legni difesi da Senatore, che però in area atterra vistosamente Zarrella. Il Faiano per conto suo riesce a mettere al sicuro il risultato ed anche se corre qualche pericolo però tiene bene a bada i santanellesi.

Una brutta botta per i biancazzurri che per loro questa, diciamo, era l’ultima spiaggia giacché potevano ridurre le distanze appunto dalla squadra faianese che li precedeva in classifica, ora sarà molto difficile risalire la china.

CAMPIONATO ECCELLENZA CAMPANIA 2017-18 – GIRONE B – 21^ GIORNATA – 6^ RITORNO

SANT’AGNELLO – FAIANO 0-2

Goals: 6’pt Pellegrino (F), 11’st Anastasio (F)

SANT’AGNELLO: Stinga, Perna, Panariello (30’st Vanacore), Serrapica, Cappiello, Palladino (11’st De Stefano), Ferrara, Nocerino, Vacca (26’st Gargiulo), Veniero (1’st Buonomo), Marino (12’st Zarella).

A disp.: Zurino, D’Esposito. Allen: Nardo.

FAIANO: Senatore, Sparano, Maisto, Anastasio (47’st Martinangelo), Di Donna, Ietto, Di Somma, Erra (24’st La Femina), Pellegrino (47’st Castagna), Grieco, Schettino.

A disp: Ginolfi, Siani, Mazza, Chiangone. Allen: Turco

Arbitro: Giuseppe Centrancolo di Frattamaggiore.

Assistenti: Pierpaolo Vitale (Salerno) – Giovanni Di Meglio (Napoli).

Espulso: 51’st Buonomo (SA); 18’st mister Nardo (SA) dalla panchina.

Ammoniti: Serrapica, Veniero, Vanacore, Vacca (SA); Grieco (F).

Note: giornata variabile, erba sintetica buona, gara giocata a porte chiuse.

Angoli: 2–1. Recupero: 1’pt e 6’st.

GISPA