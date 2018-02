PpDon Luigi De Martino sostituirà don Angelo Mansi nella parrocchia San Michele Arcangelo in Vettica Minore, ad Amalfi. Il Vescovo mons. Orazio Soricelli dell’Arcidiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni, nel giro di nomine avvenute in seguito all’insediamento di mons. Michele Fusco quale vescovo di Sulmona Valva, ha individuato nell’uomo religioso originario di Positano un degno sostituto. L’investitura di don Luigi De Martino avverrà domenica 18 febbraio, alle ore 18. I fedeli di Vettica, molto affezionati a don Angelo dopo sedici anni trascorsi nella parrocchia amalfitana, lo ringraziano attraverso Positanonews per la grande attività spirituale svolta, accompagnandolo con affetto nel suo nuovo percorso pastorale: il prete originario di Ravello, ha infatti raccomandato ai parrocchiani di Vettica di seguire sempre con fede Dio e Gesù, nonostante il cambio di pastore. Don Luigi De Martino ha ricevuto gli auguri dalla redazione di Positanonews, dal direttore Michele Cinque.