Amalfi: Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo seleziona 4 mozzi-traghettatori. Ecco come fare richiesta

Il Centro per l’Impiego di Maiori rende noto che l’Azienda Soggiorno e Turismo di Amalfi seleziona con procedura pubblica, 4 unità con qualifica di mozzo-traghettatore, per una durata di sei mesi, a partire presumibilmente dal 1 aprile 2018.

La richiesta, con apposito modulo di prenotazione, potrà essere presentato dal 21 febbraio e fino alle ore 13 del 27 febbraio, presso il Centro dell’Impiego di Maiori, l’Ufficio recapito Cava de’ Tirreni in via Papa Giovanni XXIII (per persone domiciliate nel comune di Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare). La domanda di prenotazione dovrà essere allegata da copia di attestazione Isee (anno 2018) e copia ricevuta dichiarazione D. Lgs. n. 181/2000 del Centro per l’impiego. I requisiti e i dettagli sui punteggi sono riportati nell’avviso.