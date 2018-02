Amalfi, arrestati due giovani del posto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

La notte scorsa i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi hanno arrestato due giovani amalfitani, G.E classe 1995 e A.A. claase 1996, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’arresto è seguito ad un’operazione certosina ed è avvenuto dopo un pedinamento: i militari dell’arma hanno bloccato i due ragazzi, che erano a bordo della loro autovettura, mentre scendevano verso Amalfi dalla Statale agerolina, sottoponendoli ad un controllo.

Dalla perquisizione personale e veicolare è stato scoperto, nascosto sotto lo scafo della macchina, proprio fra i tubi e gli ingranaggi, un involucro contenente 5 dosi di cocaina di circa un grammo ciascuna. I due sono stati poi condotti in caserma, dichiarati in stati di arresto e, dopo le formalità di rito, accompagnati agli arresti domiciliari in attesa di convalida.