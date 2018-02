Amalfi: Angelo Tofalo (M5S) presenta il programma e i candidati al mercato rionale video

Il Rally Salerno del Movimento 5 Stelle è sbarcato stamattina ad Amalfi, per presentare il programma e i candidati per le elezioni politiche del 4 marzo. In Costiera Amalfitana sono giunti Nicola Provenza, candidato all’uninominale per la Camera nel collegio Scafati-Salerno-Costiera, insieme al team che si presenterà nel listino proporzionale con in testa Angelo Tofalo, deputato uscente, insieme ad Anna Bilotti ed Andrea Cioffi, candidato uninominale al Senato. Nel presentare le loro idee e proposte e far conoscere il programma ai cittadini, il Movimento 5 Stelle ha portato nella città dell’Antica Repubblica Marinara, un nutrito gruppo di attivisti, provenienti anche dal nostro territorio come Fiorella Fusco, del gruppo pentastellato di Praiano. I candidati si sono diretti per le vie del mercato ed hanno incontrato commercianti e lavoratori stagionali, per raggiungere poi nel pomeriggio associazioni di imprenditori del territorio.