Alternanza Salvemini di Sorrento IV A con Positanonews. Incontri con Peppe Coppola, Gaetano Milone e De Gregorio EAV seguiti da Enrico e Viviana

Diario di Bordo . Alternanza IV A del Liceo Salvemini di Sorrento con Positanonews. Oggi 28 febbraio 2018 un pomeriggio intenso nella redazione di Positanonews a Piano di Sorrento per l’Alternanza Scuola Lavoro con Positanonews della IVA del Liceo Scientifico Salvemini. Coordinati dal direttore Michele Cinque e dalla ideatrice del progetto Paola d’ Esposito, con la professoressa Paola Esposito, oggi gli studenti sono stati seguiti da Enrico Di Palma e Viviana Vanacore , studenti universitari e corrispondenti da Vico Equense del giornale online della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana. Non solo ci sono stati proficui incontri con Peppe Coppola, storico capo della protezione civile carottese, fra i più esperti del territorio, con una full immersion delle problematiche fra comunicazione ed emergenza, entrando anche nel dettaglio delle recenti vicende per l’emergenza neve. Poi con Gaetano Milone , giornalista di Massa Lubrense, fra i più importanti esperti di ufficio stampa della Regione Campania e non solo. Un vero e proprio seminario sulla comunicazione istituzione e sugli uffici stampa di grande livello e valore. Poi c’è stato anche un incontro col Presidente dell’EAV in persona, Umberto De Gregorio, che ha inaugurato una cartina alla stazione della Circumvesuviana con un’intervista a tutto campo sulle problematiche del treno usato quotidianamente dagli studenti. Il tutto seguito con foto, video e dirette sulla pagina facebook di Positanonews . Poi seguiranno articoli sui vari spunti avuti.