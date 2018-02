Agerola, opportunità lavorative: online il bando per 10 autorizzazioni di NCC

Negli ultimi 5 anni la crescita turistica di Agerola è stata notevole. Grazie all’aumento dei flussi turistici, molti agerolesi hanno potuto convertire la propria seconda casa in B&B/affittacamere. Quelli che albergatori lo erano già prima del ‘boom’ dell’ultimo lustro hanno visto le proprie strutture riempirsi rapidamente, specialmente dal periodo Pasquale a ottobre inoltrato.

Un altro segnale che conferma come ad Agerola l’economia turistica generi effetivamente posti di lavoro è arrivato oggi. Già qualche settimana fa fu annunciato in via ufficiosa, mentre ora è ufficiale: il Comune di Agerola ha pubblicato un Bando di concorso per la concessione di 10 autorizzazioni di Noleggio con Conducente, spesso abbreviato in NCC.

Incolliamo di seguito uno stralcio del Bando ufficiale pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune.

BANDO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RILASCIO DI N. 10

AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 1

REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al bando di concorso per il rilascio di n. 10 autorizzazioni di noleggio con

conducente tutte le persone fisiche, che al momento della pubblicazione del bando, siano in

possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; qualora cittadini

stranieri, essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri

non appartenenti all’Unione Europea;

b) idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal

vigente codice della strada;

c) iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di

linea” tenuto dalla Camera di Commercio;

d) non essere titolare di licenza per l’esercizio pubblico di taxi;

e) disponibilità di idonea rimessa sul territorio del Comune di Agerola in base ad un valido titolo

giuridico;

f) non essere affetto da malattia incompatibile con l’esercizio del servizio;

g) non aver riportato una o più condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura

complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il

patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica e il buon costume e per delitti

di mafia;

h) non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione

previste dalla normativa vigente per i delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la

pubblica amministrazione, la moralità pubblica e il buon costume e per delitti di mafia;

i) non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimento di revoca

dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la

presentazione della domanda per l’assegnazione di una nuova autorizzazione;

j) non essere incorsi in condanne per guida in stato di ebbrezza, ex art. 186 del Nuovo Codice

della Strada, o per guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di

sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;

k) non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

l) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione di

esercizio sia da parte del Comune di Agerola, sia da parte di altri Comuni;

2

m) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;

n) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta cessazione dello stato

fallimentare pronunciata a norma di legge;

o) essere proprietario o avere la disponibilità (anche in leasing) del veicolo con il quale si intende

effettuare il servizio di noleggio, ovvero impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità in

leasing entro 45 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione

ART. 2

MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati alla partecipazione al presente bando dovranno far pervenire apposita domanda, in

marca da bollo da € 16,00, utilizzando lo schema allegato al presente bando, appositamente

predisposto. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito web www.comune.agerola.na.it e

presso l’Ufficio SUAP del Comune di Agerola, via Narsete, n.7.

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Agerola – SUAP e pervenire entro e non oltre il

trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro e non oltre le

ore 12.00 del 12 marzo 2018, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

a) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Non farà fede la data del timbro

dell’ufficio postale inviante. L’inoltro a mezzo posta resta ad esclusivo rischio del mittente. Si

precisa che non sarà presa in esame nessuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato,

anche se spedita a mezzo Raccomandata A/R.;

b) consegna a mano, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agerola, che ne

rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari di ufficio: da lunedì a venerdì, dalle ore 08:30 alle

ore 14.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Sull’esterno della busta contenente la domanda di partecipazione al bando di concorso, deve

essere riportata, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL BANDO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER IL RILASCIO DI N. 10 AUTORIZZAZIONI DI

NOLEGGIO CON CONDUCENTE”.

Il bando completo può essere scaricato a questo indirizzo.