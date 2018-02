Agerola, inaugurati due nuovi bancomat a San Lazzaro e Bomerano

La giornata piovosa di oggi ha visto l’inaugurazione di due nuovi bancomat ad Agerola, in due frazioni: San Lazzaro e Bomerano.

A San Lazzaro uno sportello per prelevare era fortemente richiesto da anni, visto che bisognava andare fino a Pianillo per usufruirne. A Bomerano il discorso era molto simile, con un’eccezione: nei 6 mesi di alta stagione era attivo un ATM super strategico nei pressi dell’agenzia di viaggi ‘Puerto Svago’ nella piazza centrale (di fronte al punto di partenza del ‘Sentiero degli Dei’). A Pianillo, per fortuna dei residenti, ci sono due banche con Bancomat a distanza di 500 metri l’una dall’altra.

Insomma dopo la pubblicazione per il bando di 10 autorizzazioni NCC, si fa un altro passo avanti per rendere più ‘turistico’ il paese. Spiegare ai numerosi visitatori stranieri che soggiornavano a San Lazzaro che per prelevare bisognava fare quasi 4 km era una situazione quasi imbarazzante. Ora finalmente per la stagione turistica 2018 il problema è stato risolto e si potrà prelevare a (letteralmente) pochi passi dalla centralissima piazza Generale Avitabile, su via Antonio Coppola. A Bomerano la posizione dove è ubicata la nuova filiale della Banca di Scafati e Cetara è pressoché identica: a 100 metri dalla piazza Paolo Capasso, all’inizio di via Principe di Piemonte.

Un plauso all’amministrazione che ha trovato qualcuno disposto a investire una piccola somma per fornire ai cittadini e soprattutto ai turisti un servizio essenziale nell’epoca del denaro virtuale.

(Foto prelevata dal profilo Instagram di Tommaso Naclerio)