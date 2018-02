Agerola gelo e neve, chiuse scuole e interdetto traffico a mezzi pesanti

Agerola, Costiera amalfitana. In data odierna si è riunito, presso la sede comunale, il Comitato Operativo Comunale per individuare le misure necessarie atte a prevenire e gestire la fase di emergenza neve e ghiaccio.

Facendo seguito all’ordinanza di limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti ”oltre le 7.5 tonnellate dalle ore 22 di oggi fino alle ore 24 di martedì, 27 febbraio, e comunque fino a cessate esigenze, sulla ex strada statale 366 (Agerolina), nel tratto tra Gragnano e Agerola” adottata dal prefetto di Napoli, in relazione alle previsioni di avverse condizioni metereologiche previste per questi giorni, ad Agerola è stata disposta un’ordinanza sindacale per:

1. Chiusura di tutte scuole ed istituti scolastici del territorio comunale nella giornata di lunedì 26 febbraio

2. Interdizione al traffico veicolare per mezzi di trasporto superiore a 7,5 tonnellate su tutte le strade del territorio comunale

3. Interdizione al traffico, su tutte le strade comunali, per i veicoli privi di pneumatici da neve e/o catene a bordo dalle ore 22 di oggi domenica 25 febbraio alle ore 24 di martedì 27 febbraio.

In caso di precipitazioni nevose, si raccomanda di limitare l’utilizzo delle proprie auto se non in caso di estrema necessità, al fine di non creare intralcio alla circolazione.

Nei prossimi giorni si prevede un brusco abbassamento delle temperature e a tal proposito si raccomanda di adottare tutti gli accorgimenti per la messa in sicurezza di contatori dell’acqua, tubature esterne, caldaie.