Agerola, Comune chiede finanziamento di oltre 3 milioni di euro per la scuola di Pianillo

L’amministrazione comunale di Agerola ha chiesto un finanziamento al Governo italiano nell’ambito del progetto proposto dal Ministero dell’Istruzione in favore della “Scuola, le competenze, gli ambienti di apprendimento”. Con l’obiettivo di prevenzione, sicurezza e funzionalità, il sindaco Luca Mascolo si è mosso con una delibera di giunta per finalizzare la procedura ed ottenere gli importanti fondi.

Il tutto, come riferito, ruota attorno all’adeguamento dell’istituto per quanto riguarda il discorso incendi e sicurezza in generale. Il finanziamento richiesto è di 3 milioni e 200 mila euro.