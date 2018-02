Agerola, che caos per la neve! Strade bloccate, tamponamenti e niente spazzaneve – FOTO/VIDEO

Prima neve dell’anno ad Agerola e già tanti problemi per gli abitanti del posto. Tante le lamentele in queste ore a causa delle condizioni delle strade: in particolare, la salita verso il tunnel è difatti bloccata da almeno due ore e anche altre strade, come via Radicosa, sono del tutto bloccate dalla neve. In tutto ciò, non c’è neanche l’ombra di uno spazzaneve e dei vigili; gli automobilisti sono praticamente lasciati al loro destino. Pare che vi siano stati anche diversi tamponamenti a causa delle condizioni della strada e di diverse auto che stavano circolando senza le catene.

Sicuramente poteva essere prevista una gestione migliore della prima neve dell’anno.

Video di Luciano Buonocore: