Agerola, ancora disagi per la neve. Bus della SITA non passano: bloccati al deposito

Ancora caos a causa della neve e del freddo ad Agerola. Dopo la situazione che abbiamo riportato nella giornata di ieri, con strade bloccate dalla neve, tanti disagi questa mattina per i fruitori dei bus della SITA. Questa mattina, infatti, i bus da Agerola non sono passati, lasciando a piedi tantissime persone. Dalle informazioni che ci sono pervenute pare che la ragione risieda nel fatto che i pullman non potessero uscire dal deposito di San Lazzaro in quanto l’asfalto fosse del tutto congelato e di conseguenza si sarebbe creato un rischio elevato. Non si tratta di negligenza, quindi, ma di impossibilità nell’operare senza rischi. I pullman diretti ad Agerola e provenienti da Napoli, invece, sono regolari.

Vi terremo aggiornati.