Vico Equense. Turismo fonte primaria di sviluppo e di lavoro: l’amministrazione comunale incontra gli imprenditori di strutture ricettive

Vico Equense. Primo incontro tra l’Amministrazione Comunale e le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere del territorio. Il Campania Express fermerà anche a Vico Equense. Potenziate le vie del mare e i collegamenti con le marine.

Si è tenuto oggi, presso la sala delle Colonne all’Istituto Santissima Trinità e Paradiso, l’incontro voluto dall’Amministrazione comunale con le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere locali, per discutere di problematiche concernenti il turismo in Città. Un’occasione in cui l’Ente municipale ha anche illustrato le linee del proprio programma in questo nevralgico settore. All’incontro ha partecipato il Sindaco Andrea Buonocore e l’Assessore al turismo e alle attività produttive Lucia Vanacore.

“Si tratta – ha spiegato il sindaco Buonocore – del primo di una serie d’incontri con i quali l’Amministrazione comunale intende attivare un proficuo rapporto di collaborazione con gli operatori del turismo, cercando insieme con loro un confronto per migliorare accoglienza e servizi”.

Un confronto sulla politica turistica per i prossimi mesi ed anche alcune anticipazioni da parte dell’Amministrazione comunale sulle novità previste per la prossima estate, come il potenziamento del trasporto pubblico via mare dalla Marina di Seiano, l’arrivo di nuovo materiale promo pubblicitario di Vico Equense e dei sentieri e l’organizzazione degli eventi promossi dall’assessorato al turismo nel chiostro della Santissima Trinità e Paradiso.

“Ritengo – ha aggiunto Buonocore – che quello di oggi sia stato il primo confronto di un lungo percorso fatto di dialogo e collaborazione”.

180 le strutture ricettive dislocate sul vasto territorio comunale, dove si è sviluppata un’offerta turistica variegata, che spazia dal turismo balneare a quello termale, all’enogastronomico e all’escursionismo naturalistico. L’accoglienza e la qualità dei servizi erogati stanno alla base della soddisfazione del turista. A tal proposito, l’Amministrazione comunale ha puntato sul potenziamento dei trasporti, anche attraverso l’incentivazione della mobilità via mare, argomento affrontato dall’Assessore Lucia Vanacore.

“Sono stati avviati – ha detto l’Assessore Vanacore – rapporti con le compagnie di navigazione, Snav e Navigazione libera del Golfo, per nuove tratte con attracco alla Marina di Aequa verso Capri, Napoli e la costiera amalfitana. Per quanto riguarda il trasporto su gomma è stato ottenuto un potenziamento dei mezzi per la prossima stagione estiva diretti alle spiagge. Per Marina di Vico il servizio inizierà il 15 giugno, per la Marina di Aequa con l’inizio dell’orario estivo, le corse termineranno a mezzanotte. In fine abbiamo stipulato un protocollo d’intesa con L’EAV, dal prossimo 10 marzo il servizio Campania Express fermerà anche a Vico Equense. Il treno turistico che collega le località vesuviane e della Penisola Sorrentina che permetterà di spostarsi tra Napoli, Ercolano, Pompei e Sorrento”.

A margine della riunione l’Assessore al turismo ha annunciato che a breve l’EAV migliorerà l’informazione dei servizi esistenti sul territorio con paline informative che l’Ente comunale provvederà direttamente a collocare in prossimità delle fermate degli autobus. Previsti anche un’App per muoversi sul territorio con l’indicazione dei siti più importanti e dei servizi offerti e corsi di lingua straniera per gli operatori turistici, per migliorare l’accoglienza.