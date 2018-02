Scala, il 14 e 15 febbraio la rotabile Fra Gerardo Sasso chiusa per lavori

Un avviso del Comune di Scala comunica che nei giorni 14 e 15 febbraio 2018 dalle ore 6.00 alle ore 17.00, verrà chiusa al traffico veicolare la strada rotabile Via Fra Gerardo Sasso, tra l’incrocio Via S.Alfonso\Via Fra Gerardo Sasso e all’altezza dell’incrocio pedonale Via S.Maria\Via Fra Gerardo Sasso. Il transito per raggiungere le frazioni di San Pietro e Santa Caterina verrà pertanto deviato per le frazioni di Minuta e Campidoglio. La chiusura riguarda i lavori per il parcheggio in località Santa Maria.