La Juve vince immeritatamente contro una grande Fiorentina

12 Tiri Fiorentina I più attivi al tiro sono strati Badelj e Veretout: due tiri ciascuno

4 Tiri Juventus Due sono stati opera di Higuain, uno di Marchisio e Bernardeschi

MARTEDì LA JUVE OSPITA IL TOTTENHAM

Dalla prossima settimana tornano le coppe. I match: CHAMPIONS (ottavi, andata) – Martedì 13 ore 20.45 Juventus-Tottenham, mercoledì 21 ore 20.45 Shakhtar Donetsk-Roma

EUROPA LEAGUE (sedicesimi, andata) – Giovedì 15 ore 19 Borussia Dortmund-Atalanta, Ludogorets-Milan, ore 21.05 Napoli-Lipsia, Steaua Bucarest-Lazio.

COPPA ITALIA

Fissati gli orari dei match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, il 28 febbraio: ore 17.30 Juventus-Atalanta (and. 1-0), ore 20.45 Lazio-Milan (0-0)

l’ha chiusa Higuain, ma l’ha vinta Bernardeschi con una vendetta su punizione. Il Franchi lo ha fischiato e insultato fin quando è rimasto in campo e al momento decisivo, l’unico momento a favore della Juve in una partita di sola sofferenza, ha firmato la sua rivincita. Undici vittorie di fila (Coppa Italia compresa), un solo gol subìto nelle ultime 16, Napoli di nuovo scavalcato al primo posto, questa è la Juve, ma ieri a Firenze se l’è vista brutta. Per il gioco (di marca viola: 61 per cento di possesso palla, 12 tiri a 4) e per gli episodi. Sul rigore che Guida ha concesso alla Fiorentina e che il Var, con Fabbri, ha trasformato in una punizione a favore della Juve per fuorigioco di Benassi, si discuterà a lungo. La palla è rimasta quasi 4 minuti sul dischetto, con Veretout pronto a battere, ma alla fine davanti al monitor (che Guida ha disertato) ha vinto la tesi (perché di tesi si tratta e non di certezza visto che le immagini non erano chiare) del tocco di Simeone e quindi del fuorigioco di Benassi. Per cui il tocco di gomito di Chiellini sul cross dell’ex granata era da considerarsi ininfluente ai fini della decisione finale.

VIOLA OK. La Juve ha continuato a vincere a Firenze le partite senza dominarle, solo che stavolta ha…esagerato nella sofferenza. Prima della punizione di Bernardeschi non era mai stata pericolosa. Meglio la Fiorentina già nel primo tempo, col palo di Gil Dias e col rigore-non rigore. Meglio la Fiorentina per forza, temperamento, assetto. E’ raro vedere la Juve così imbottigliata, in evidente difficoltà di fronte all’aggressività dei viola. E càpita di rado anche vedere una Fiorentina così cattiva, dura, tenace in mezzo al campo.

LINEA ALTA. La Fiorentina si è protetta con una linea difensiva così alta da costringere Mandzukic e Bernardeschi ad arretrare di molti metri la loro posizione rispetto al solito. Pioli aveva preparato bene questa partita, tenendo i campioni d’Italia lontani dalla porta di Sportiello. In 45′, la Juve è arrivata una sola volta al tiro con Marchisio, poi solo Astori, con un tocco indietro, ha impensierito il suo portiere. Erano quasi tre anni (agosto 2015) che la Juve non tirava così poco in porta.

IL CONTROLLO DI PJANIC. Era efficace il controllo…multiplo su Pjanic: quando la Juve partiva da dietro, ci pensava Benassi; quando avanzava, toccava a Badelj; e quando Badelj arretrava, toccava a Chiesa o a Simeone. Lo spazio a disposizione di Pjanic era così ridotto che la Juve faticava tremendamente a creare gioco, tantoché Higuain non ha avuto una sola palla buona. In regìa non poteva dargli una mano Khedira, frenato dall’irruenza e dal dinamismo di Veretout, un po’ d’aiuto al bosniaco arrivava solo da Marchisio.

LA PUNIZIONE DI BERNA. Non è cambiata la partita nella ripresa. La Fiorentina ha tenuto sotto la Juve neel ritmo e nella corsa. Il problema dei viola (e anche del Napoli…) è che la Juve non muore mai ed è bastata una punizione per vincere la partita. Fallo di Badelj su Bernadeschi al limite dell’area, sulla palla c’erano lui e Pjanic, vista la posizione serviva però il sinistro e quello del giocatore più fischiato dal Franchi ha deciso la partita, con la complicità di Sportiello che ha preso il gol sul suo palo. Messaggio in chiaro per Di Biagio, in tribuna accanto a Oriali.

ANCORA FIORENTINA. Allegri ha tolto prima Lichtsteiner, già ammonito, per far entrare Barzagli e poco dopo anche Marchisio per Douglas Costa, squadra col 4-2-3-1, con l’ex Bayern trequartista. Poi è tornato ai tre mediani con Bentancur al posto di Bernardeschi. Buffon ha salvato un gol su Thereau, entrato nel frattempo al posto di Gil Dias. E quando, al 40′, la Fiorentina era tutta sbilanciata, il…rifinitore Chiellini ha spedito Higuain al raddoppio. Era il quarto gol del Pipita nelle ultime quattro trasferte a Firenze, quando si dice lo stadio amico.

fonte:corrieredellosport