Dal 28 luglio al 7 agosto, a Lecce, il 29mo Congresso internazionale di papirologia.

Gli scienziati che si occupano di ricerca, conservazione, studio ed edizione dei testi scritti su papiro si ritroveranno a Lecce dal 28 luglio al 3 agosto 2019 in occasione della 29ma edizione del Congresso internazionale di Papirologia. “Association Internationale de Papyrologues” ha affidato l’organizzazione di questo evento che ogni tre anni riunisce i papirologi di tutto il mondo al Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento, diretto da Mario Capasso, ordinario di Papirologia presso il Dipartimento di Studi Umanistici.

A conclusione della intensa settimana di lavori, gli studiosi si sono trasferiti a Napoli per una necessaria e d’obbligo visita all’OFFICINA DEI PAPIRI, della Biblioteca nazionale di Napoli.

La redazione Cultura di Positanonews e Positanonewstv non potevano mancare a questo evento, ove sono stati accolti caldamente dal Direttore dell’Officina dei Papiri Ercolanesi, prof Fabrizio Diozzi. Vedendo la targhetta Positanonews , ci ha ricordato di aver trascorso qualche decennio fa, in gioventù, tante estati a Positano, ospite nelle case dei Collina. Accompagnandoci nella Mostra dedicata, ci ha fatto comprendere lo stato dell’arte degli studi relativi a questi documenti. Fino agli anni ’80, con appositi marchingegni, si tentava lo srolotamento per intraprenderne una lettura del visibile di questi che si presentano come dei veri e propri carboni.Oggi mutuando tecniche e nanotecnologia dal campo medico, si eseguono una specie di tac pec, ma ancora i valori sono molto alti, bisognerà arrivare ai microon per ottenere la lettura- presenza di inchiostro per poter leggere le lettere delle parole.

Altri dettagli sulla mostra sono stati forniti dalla dottoressa Federica Nicolardi curatrice, ma il momento emozionale è stato quando il Prof Roger Mac Farlene americano della Università dello Utah, ha invitato l’inviata di Positanonews a guardare nel microscopio elettronico, i segni sul papiro carbonizzato. Ecco che allora sono sovvenuti alla mente gli insegnamenti di Laura Celentano, i racconti di Nello Falcone e Enzo Puglia, allievi con Mario Capasso del prof Marcello Gigante, allora a Napoli e ora a Lecce, ove ha portato gli studenti della Cattedra di papirologia ad essere richiesti in tutte le biblioteche e i Musei italiani ed Europei che hanno papiri da studiare e restaurare.

Video riprese di Sara Ciocio

