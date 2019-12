Rupert’s trail ad Amalfi, fantastica l’unica corsa notturna del Trail Campania , i cui incassi andranno in beneficenza. La gara è nata in ricordo di Rupert Scarfe, scomparso prematuramente a causa di un male incurabile. Fra scale e vicoli percorsi by night, seguiti anche dai video di Lucio Esposito e Sara Ciocio per Positanonews TV, a vincere Mario Maresca seguito da Giovanni Tolino e Domenico Errichiello. Fra le donne , arrivano nell’ordine Annalisa Cretella, Laura Delle Donne e da Monica Alfano.

Foto Anna Savarese